Тюменцам следует позаботиться о домашних питомцах в сильные морозы

В последнюю неделю февраля синоптики прогнозируют морозы. Тюменским владельцам собак и других домашних питомцев следует знать, как защитить от холода животных. Некоторые породы не боятся минусовых температур, тогда как другие могут испытать температурный шок.

Так, если хаски, лайки и самоеды могу даже спать на снегу, то болонок, йоркширских терьеров и короткошерстные породы нужно оберегать от переохлаждения. Когда питомец, живущий дома и привыкший к теплу, выходит на мороз, то у них могут обостриться хронические заболевания и развиться воспалительные процессы.

Кинолог Вера Исакова советует одевать собак, наливать им для питья теплую воду, во время прогулки больше двигаться, например, делать пробежку. Подушечки лап собаки перед прогулкой можно смазывать вазелином или специальным кремом на основе воска, но не увлажняющим. А также следить, чтобы на щетках между пальцами не образовывались снежные или ледяные комья, так как они могут поранить кожу, щетки для этого лучше коротко состричь.

Гололед для животных может быть опасен: они могут получить вывих, растяжение или перелом. Важно помнить, что повышенная влажность воздуха и ветреная погода повышают вероятность обморожения. Наблюдайте за своим четвероногим другом: если собака начала топтаться на месте, поджимать лапы и прижимать уши, лучше немедленно вернуться домой, пишет "Мегатюмень".

