Маленьких тюменцев учат мастерить ракеты

В историческом парке "Россия — моя история" для юных тюменцев проводят музейный урок "Поехали!", где они знакомятся с историей освоения космоса и развития конструкций космических кораблей.

На небольшой лекции детям рассказывают о полете Юрия Гагарина, о том, какую роль он сыграл в мировой истории, а на память об уроке каждый унесет с собой поделку — ракету, которую смастерит сам под присмотром педагога, сообщает ИА "Тюменская линия".

Попасть на музейный урок могут воспитанники старшей группы детского сада и школьники. Все предпраздничные даты, приуроченные ко Дню космонавтики, уже заняты, но группы ребят от 10 человек ждут на музейных уроках "Поехали!" в конце апреля и в мае. Стоимость занятия — 100 рублей, запись по телефону: 68-11-11.