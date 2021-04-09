Запуск корабля "Восток" будут транслировать на уличном экране

В Тюмени на фасаде исторического парка "Россия — моя история" 9 апреля будут транслировать первые испытания будущих космонавтов и запуск космического корабля "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Видеоролик с документальными кадрами от Роскосмоса транслируется на большом экране, который размещен над входом в исторический парк. Видео включает как архивные кадры, так и снятые в наше время. Так, можно увидеть приземление Валентины Терешковой, смоделированный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5", запуск космического корабля "Союз".

Показ проходит без звука, сообщает ИА "Тюменская линия".