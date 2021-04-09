Тюменцам рассказывают, как обезопасить дачу от краж

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюменском районе сотрудники полиции проводят профилактическое мероприятие "Дача". Они напоминают местным жителям о мерах личной и имущественной безопасности, а также о соседской взаимовыручке.

Вот основные правила сохранности имущества на дачных участках:

1. Старайтесь не брать с собой на дачу дорогостоящие вещи, а если всё-таки взяли, то не оставляйте их в доме после окончания дачного сезона. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача.

2. Храните документы на всю бытовую технику, которая находится на вашей даче, записывайте номера моделей техники, фотографируйте имущество.

2. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.

3. Закрывайте дом всегда, когда отлучаетесь из него к соседям, за водой или по другим нуждам;

4. Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко.

5. Попросите соседей, постоянно проживающих в СНТ, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом.

6. В случае потери ключей срочно замените замки.

7. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию.