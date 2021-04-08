Тюменский хирург помогла мужчине с ранами на лице от укусов собаки

В Областной клинической больнице №2 прооперировали мужчину с серьезными травмами после укуса бойцовской собаки. У пациента были глубокие раны щечной и поднижнечелюстной областей.

Просто ушить рану не представлялось возможным — заметные шрамы навсегда остались бы на лице молодого человека. Молодой челюстно-лицевой хирург ОКБ №2 Анна Соколовская и ее куратор Анна Утукина приняли решение сделать пластику местными тканями, чтобы вернуть пациенту привлекательный вид.

Дефект на лице мужчины был около 10 сантиметров. После хирургической обработки раны хирурги выполнили пластику за счет смещения кожи, которая окружала дефект. Как отмечает молодой хирург, со временем об укусе мужчине будет напоминать лишь аккуратный и тонкий, с волосок, шрам.

В Областной клинической больнице №2 Анна Соколовская работает с ноября 2020 года в качестве штатного врача-стажера. В медицину пришла по зову сердца – благодаря маме, работающей акушером-гинекологом. Будучи маленькой Анна часто проводила время в больнице, порой даже оставалась на дежурство с мамой. Запах лекарств, медицинские истории и больничные будни пробудили желание стать врачом.

После окончания Омского государственного медицинского университета Анна приехала в Тюмень по рекомендациям знакомых врачей.

"Я всегда хотела быть хирургом. Выбрала именно хирургию лица, так как в этом направлении приходится думать об эстетике, чтобы социальная жизнь пациентов не страдала от заметных деформирующих рубцов. Челюстно-лицевому хирургу не так просто найти работу – специализированные отделения есть далеко не во всех больницах, а в ОКБ №2 меня взяли под крыло штатным врачом", — делится Анна Соколовская.