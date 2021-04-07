Региональный этап "Вахты Памяти-2021" в Тюмени откроют 9 апреля

Фото из архива Тюменского областного поискового центра

Торжественное открытие областной патриотической акции "Вахта Памяти-2021" состоится в 14:00 на площади Памяти. Таким образом поисковые отряды и военно-патриотические объединения Тюменской области дадут старт ежегодным проектам и откроют полевой поисковый сезон.

На торжественной церемонии Областной поисковый центр им. Артура Ольховского представит литературно-музыкальную композицию о Великой Отечественной войне и работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Военный комиссар Тюменской области вручит награды Минобороны лучшим поисковикам, а новички, отправляющиеся на места сражений в экспедиции впервые, дадут клятву поисковика.

На открытии "Вахты Памяти" будет дан старт полевому поисковому сезону и традиционным акциям "Георгиевская ленточка", "Стена Памяти" и областному заочному конкурсу на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи "Нам дороги эти позабыть нельзя".

В 2021 году помимо проведения церемонии в очном режиме будет доступна онлайн-трансляция мероприятия для поисковых и патриотических объединений со всей Тюменской области. Участниками торжественного открытия "Вахты Памяти-2021" станут бойцы и руководители поисковых отрядов Тюмени, представители военного комиссариата, совета ветеранов Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также воспитанники Российского движения школьников, Юнармии, военно-патриотических клубов и учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Тюмени.