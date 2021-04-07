К кинологам из тюменской полиции приехали на обучение пять щенков

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В центре кинологической службы УМВД России по Тюменской области пять новых питомцев. Кинологи будут обучать розыску преступника по следу и обнаружению запрещенных веществ щенков ротвейлера, немецкой овчарки и бельгийца.

Новых собак приобрели в разных питомниках: один щенок прибыл Новосибирска, бельгийская овчарка из Оренбурга, а ротвейлер Натаниэль и еще два щенка немецкой овчарки из Курганской области.

"Возраст будущих полицейских напарников - от 8 до 11 месяцев. Сейчас они привыкают к новому месту жительства и адаптируются к условиям проживания. Уже в скором времени щенки приступят к изучению своего профиля", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.