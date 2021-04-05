Тюменцы попали в ДТП на угнанной машине и угнали другую

В отделы полиции Тюмени поступили сообщения от местных жителей о том, что их автомобили пытались угнать. По подозрению в преступлениях были задержаны двое молодых людей.

Ночью тюменцы прогуливались по улицам жилого района Мыс. Они приметили автомобиль, который хозяин оставил незапертым. Мужчины попытались завести машину, но ничего не вышло. Тогда приятели решили попробовать угнать авто, находившееся неподалеку. На этот раз им удалось завести машину, они поехали на ней в сторону улицы Федюнинского, где попали в ДТП. Молодые люди бросили автомобиль и скрылись.

На улице Московский тракт тюменцы вновь совершили угон. На этот раз их внимание привлекли автомобили "Волга" и "ВАЗ-2109". Злоумышленники сняли аккумуляторную батарею с "Волги" и поместили ее в "ВАЗ-2109". На машине они добрались до центра города, там они бросили авто из-за технических неисправностей и отправились домой.

"Задержанные признались, что угоняли машины, чтобы покататься", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждены уголовные дела.