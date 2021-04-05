Полиция задержала тюменца, подозреваемого в четырех кражах

В полицию Тюменского района поступило сообщение о краже от 54-летней местной жительницы. С участка женщины в селе Перевалово украли стройматериалы, ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 51-летний житель Перевалово. Мужчина признался, что с территории неогороженного участка похитил около 30 металлических принадлежностей, часть хранил у себя дома, часть сдал в пункт приема металлолома в Тюмени. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

"Сотрудниками полиции установлена причастность злоумышленника еще к трем аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража"", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тюменский".