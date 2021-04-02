На улицах Ботанической и Шадринской движение будет ограничено до 15 мая

В Тюмени продлен срок ограничения движения транспорта на улице Шадринской — на участке от улицы Ботанической до дома № 14 по улице Шадринской, а также по улице Ботанической — на участке от улицы Шадринской до дома № 34б по улице Тюменской. Ограничения будут действовать до 15 мая 2021 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В этом районе проходят работы по прокладке тепловых сетей. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытые участки можно по улице Саратовская, улице Охотская, улице Курчатова.