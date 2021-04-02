Тюменские предприятия, работающие в социальной сфере, могут получить гранты

Предприятия, работающие в социальной сфере, в этом году впервые смогут получить финансовую помощь от государства в виде грантов. Для этого предприниматель должен соответствовать некоторым условиям, а именно: вступить в перечень социальных предприятий, пройти обучение и быть готовым к софинансированию.
7 апреля в 10:00 часов на платформе Zoom "Точки кипения" состоится онлайн-встреча "Грантовая поддержка социальных предприятий". Руководитель Центра инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева обозначит, кто может претендовать на статус социального предприятия, оговорит сроки подачи документов и расскажет:
— что такое социальное предпринимательство, кого можно отнести к социальным предприятиям;
— порядок вступления в перечень социальных предприятий: условия, пакет документов, что это даст;
— грантовая поддержка социальных предприятий в 2021 году: условия, направления расходования и т.д.
Для участия в мероприятии нужно подать заявку по ссылке.
Получить консультацию по поддержке социальных предприятий можно по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.
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