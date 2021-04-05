Подростки Тюмени и Ишима наравне со взрослыми будут решать, как улучшить свои города

08:08 05 апреля 2021
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С 26 апреля по 30 мая 2021 года в России пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства общественных пространств и территорий рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Жители Тюмени и Ишима будут выбирать дизайн-проекты благоустройства городских пространств на платформе онлайн-голосования 72.gorodsreda.ru. Выразить свое мнение смогут даже подростки - возраст участников голосования - от 14 лет. 

Голосовать можно двумя способами: онлайн - 72.gorodsreda.ru (для этого нужно иметь регистрацию на сайте госуслуг) и офлайн - в общественных пространствах региона, обратившись к волонтерам мобильных центров проекта, размещенных в ряде общественных пространств.

Благоустройство объектов, набравших наибольшее количество голосов, будет профинансировано  из федерального бюджета  по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". 

Теги: #ГородаМеняютсяДляНас , голосование , городская среда , нацпроекты , подростки
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