Мост Влюбленных в пятницу посинеет

2 апреля подсветка моста Влюбленных окрасится в синий цвет. Тюмень присоединится к международной акции "Зажги Синим". Она приурочена к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля 2007 года.

Подсветка тюменского пешеходного моста имеет 62 тысячи оттенков. Вечером 2 апреля, когда в городе включится уличное освещение, мы увидим только синие. Этот цвет международная организация по защите прав людей с аутизмом выбрала в знак того, что аутизм – заболевание, к которому склонны мальчики. У них оно встречается в 5 раз чаще, чем у девочек.

В обычные дни подсветка более спокойная, девять цветов меняются через каждые 5 минут. Для каждого праздника: Нового года, Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня Победы, Дня России, Дня города, Дня Тюменской области – программистами разработана особенная цветовая гамма. Например, в Международный женский день настроение прохожим создают с помощью иллюминации нежных оттенков, в День России и День флага мост окрашен в цвета триколора, 9 Мая преобладает насыщенный красный, сообщил директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.