Благотворительная ярмарка в помощь людям с аутизмом пройдет в Тюмени

В субботу, 2 апреля в Тюмени пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В этот день специалисты расскажут об особенностях людей с аутизмом, проблемах и существующих видах помощи.

Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов вместе со специалистами центра ТРАНБО "Открой мне мир" проведут в мультицентре "Контора пароходства" ИНФОМАРАФОН. Старт мероприятия в 11:00. Посетить его смогут не только родители детей с аутизмом, но и все неравнодушные жители города, а также те, кто хочет поддержать развитие уникального для Тюмени проекта – социальных производственно-интеграционных мастерских.

Для родителей организаторы мероприятия проведут консультации по основным направлениям своей работы. Дети в это время будут заниматься с профессиональными педагогами. А остальные гости смогут оценить ярмарку продукции от мастерских, в которых работают люди с ментальными особенностями развития, в том числе аутизмом. Этот проект уникален тем, что аналогов ему нет ни в Тюмени, ни в области, ни в УрФО.

Мастерские "Мир на Сургутской" открылись сравнительно недавно, но уже успешно помогают молодым людям с нарушениями развития старше 18 лет найти работу. "Особые" мастера трудятся в отделениях "Кулинария" и "Гидропоника", занимаются творчеством, своими руками создают подарочные наборы. До создания мастерских возможности работать у таких людей не было.

На ярмарке можно будет познакомиться с ассортиментом продукции, которую готовят мастера: попробовать выпечку, микрозелень, оценить сувениры – мыло ручной работы, футболки и открытки с рисунками "особых" художников, а также сделать заказ на полуфабрикаты (пельмени, вареники и блины с разной начинкой, цветные пельмешки-малютки, голубцы и фрикадельки).

По материалам департамента социального развития Тюменской области.