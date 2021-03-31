На учете в тюменских медучреждениях 570 детей с расстройствами аутистического спектра

На диспансерном учете в медицинских учреждениях Тюменской области состоят около 570 детей с расстройствами аутистического спектра.

Также в регионе работает сеть организаций социального обслуживания, в которых оказывается социально-реабилитационная помощь детям с расстройствами аутистического спектра и их родителям. Это областные реабилитационные центры, такие как "Родник", Областной центр реабилитации инвалидов, социально-реабилитационные центры и комплексные центры социального обслуживания населения в муниципальных образованиях.

Как отмечает начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова, семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом, не нужно оставаться с этой проблемой наедине, специалисты реабилитационных центров готовы оказать всестороннюю помощь, проконсультировать и сопровождать семью с целью максимально возможной социализации и включения в общество.

"Специалисты обучают детей навыкам независимой жизни в учебно-тренировочных квартирах, активно используют в обучении программные комплексы "3D-квартира", "3D-город", — рассказывает Гульнара Байматова. Большой объем информации по данной тематике, обучающие ролики от специалистов всегда можно найти на информационных ресурсах ras-portal.ru, resurscentrtmnr.ru, ранняяпомощь72.рф.

Ежегодно в организациях социального обслуживания реабилитацию проходят более 230 детей. Курс состоит из 12 или 36 дней и включает услуги, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов. Кроме того, дети с РАС от 5 до 8 лет могут пройти годовой курс реабилитации по направлению от Областной клинической психиатрической больницы. Применяются нейродвигательная терапия, поведенческая терапия, система альтернативной коммуникации PECS, метод ТОМАТИС, комплекс для биоакустической коррекции Синхро-С. Главная цель такой реабилитации – подготовка ребенка к жизни в социуме, адаптация в коллективе сверстников и социализация.

Методическим ресурсным центром работы организаций социального обслуживания является Областной центр реабилитации инвалидов, на базе которого работает система информационного обеспечения региональной системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям. Так, например, действует межведомственный информационный портал http://ras-portal.ru/. Информационная площадка включает диагностические тесты для родителей, правовой контент, возможность получить обратную связь от экспертов, многокритериальный поиск, отдельный блок информации об общественных организациях Тюменской области, оказывающих помощь и поддержку семьям и детям с признаками РАС и с РАС.

Активными партнерами департамента социального развития Тюменской области являются общественные организации ТРАНБО "Открой мне мир", АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты", которые реализуют благотворительные и социально значимые проекты, в том числе поддержанные Фондом президентских грантов. Помимо этого, на базе ТРАНБО "Открой мне мир" работает региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениям, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ).