В Тюмени улицу назвали в честь генерала Матвеева

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Одна из улиц в Заречном микрорайоне Тюмени переименована в честь генерал-лейтенанта Николая Матвеева - единственного уроженца Тюмени, получившего звание генерал-лейтенанта в годы Великой Отечественной войны.

Ранее такое обращение в адрес главы города Руслана Кухарука направили депутаты фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы. "Мы отнеслись к этому предложению очень серьезно, внимательно изучили биографию легендарного земляка. Район, в котором появилась улица, названная в честь генерал-лейтенанта, – активно застраиваемая в рамках комплексного благоустройства территория. В ближайшие годы район вырастет, там уже расположен парк, будут возведены школа на 1500 мест и детский сад", – сообщил Руслан Кухарук.

Свое мнение по присвоению улице названия на портале "Я решаю!" выразили 643 тюменца, 96,42% из них поддержали инициативу назвать ее в честь генерала Николая Матвеева.

Николай Матвеев родился в 1897 году в семье приказчика Тюменского пивоваренного завода Н.И. Давыдовского Степана Матвеева и стал участником четырех войн: Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной. Справедливого и благородного военного, преданного своему делу, уважало руководство, любили подчиненные.

Великая Отечественная война для него началась с назначения заместителем начальника связи Северо-Западного фронта, а 13 сентября 1944 года Николай Степанович получил звание генерал-лейтенанта. После войны переехал в Москву и возглавил кафедру связи в Генеральном Штабе Вооруженных Сил СССР. Умер в 1979 году, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

"Николай Матвеев награжден орденами Ленина, Суворова II степени, Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. Теперь, когда в честь героя названа улица, тюменцы наверняка захотят узнать больше о его жизни", – уверен Андрей Артюхов.

Ранее в Тюмени состоялась премьера документального фильма "Генерал" о Николае Матвееве, выход ленты стал еще одним крупным событием для Тюменской области в Год памяти и славы. Над фильмом работали Андрей Жилин и творческая группа телеканала "Тюменское время", помощь в создании ленты оказал член фракции "Единая Россия" Николай Токарчук, сообщили в администрации города.