Нашумевшая "Битва оркестров" вновь состоится в Тюмени

Концерт "Битва оркестров" состоится на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 21 апреля в 19:00.

Этого события ждала вся Тюмень! Уже совсем скоро на одной сцене в творческом поединке сойдутся мэтры проекта — Тюменский духовой оркестр, дирижер — Тимур Бахров и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф.Беззубова, дирижер — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Лавришин.

Коллективы готовы представить публике классические произведения и творческие новинки, эксперименты и коллаборации в стиле "Битвы оркестров". Кто победит весной 2021 года?! Узнаем 21 апреля!

Билеты приобретайте на сайте, а также в кассах Филармонии, Тюменского театра кукол, Тюменского драматического театра и Дворца культуры "Нефтяник". Стоимость от 400 до 600 рублей, возрастная категория 6+.