В Тюмени оштрафовали 19-летнего водителя, нарезавшего круги на тротуаре

15:17 30 марта 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 19-летнего студента одного из колледжей, ездившего на брусчатке у Тюменского технопарка на "Жигулях". Видео с нарушением ПДД опубликовали в соцсетях.

Молодой человек рассказал, что автомобиль ему помогли купить родители. По тротуару он ездил, так как  хотел "получить немного удовольствия". При этом он не знал, что его кто-то снимает на видео.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, молодой человек привлечен к административной ответственности за езду по тротуару, на него вынесен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ранее водитель "семерки" три раза привлекался к ответственности за тонировку стекол автомобиля не по ГОСТ. Тонировал автомобиль из-за того, что ему мешает, что на него смотрят другие люди. В этот раз незаконной тонировки автоинспекторы не выявили.

Теги: нарушения , ПДД
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