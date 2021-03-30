В Тюмени оштрафовали 19-летнего водителя, нарезавшего круги на тротуаре

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 19-летнего студента одного из колледжей, ездившего на брусчатке у Тюменского технопарка на "Жигулях". Видео с нарушением ПДД опубликовали в соцсетях.

Молодой человек рассказал, что автомобиль ему помогли купить родители. По тротуару он ездил, так как хотел "получить немного удовольствия". При этом он не знал, что его кто-то снимает на видео.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, молодой человек привлечен к административной ответственности за езду по тротуару, на него вынесен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ранее водитель "семерки" три раза привлекался к ответственности за тонировку стекол автомобиля не по ГОСТ. Тонировал автомобиль из-за того, что ему мешает, что на него смотрят другие люди. В этот раз незаконной тонировки автоинспекторы не выявили.