В Тюменской области регистрируются случаи гриппа B

На территории региона зарегистрировано два случая гриппа В. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Отмечается, что заболевшие не были привиты против гриппа.

"Экстренные извещения были переданы из клинического госпиталя "Мать и Дитя". На базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области было проведено повторное исследование материала, диагноз подтвержден", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также специалисты отметили, что в Тюменской области от гриппа привито 914 315 человек, что составляет 60,2% от населения региона.

Заболеваемость ОРВИ на 12-й неделе на территории региона ниже эпидемического порога на 27%.