Заболевшие в поезде Тюмень-Адлер дети перед отправкой были здоровы, заявила директор лагеря

Группу детей, отдыхавших в "Олимпийской ребячке" и выехавших 19 декабря, сняли с поезда в Саратовской области в ночь на 21 декабря из-за инфекции, по словам директора лагеря, перед отправкой их осматривали врачи - заболевших и с повышенной температурой не было.

Комментарий руководителя филиала "Олимпийская Ребячка" АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елены Шептун по ситуации с организованной группой детей, отдыхавшей в оздоровительном лагере, опубликовал информцентр правительства ТО:

Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская Ребячка" 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом 3 раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой - не было.

Раннее сообщалось что в СУСК Пензенской области завели уголовное дело о гибели 12-летней девочки, которая ехала в этой же группе. Остальных детей в Саратове обследовали врачи: у 60 признаки ОРВИ, у 15 - грипп А. Сейчас в оздоровительном лагере "Олимпийская ребячка" работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование".