Почему во время болезни лучше не есть сладкое

Именно сладкое пациентам с ОРВИ и гриппом приносит вред, поясняет заведующая детским отделением городской поликлиники №8 Наталья Санникова. Причин на то, чтобы отказаться от сладостей в период болезни, несколько.

– Сладости повышают риск развития аллергических и псевдоаллергических реакций, которые сопровождаются отеком лор-органов, которые и без того страдают от инфекции. Большое количество сахара повышает риск развития почечных осложнений, особенно при тяжелом течении острых респираторных заболеваний, когда сброс глюкозы производится через почки, – рассказала врач.

Также сладкое во время болезни снижает активность лейкоцитов. В первые несколько часов после съеденных конфет вязкость крови повышается. Из-за этого в организме снижается микроциркуляция, эффект от жаропонижающих будет меньше и риск осложнений – выше. Затем, наоборот, из клеток выходит жидкость для компенсации гликемии, тем самым способствуя развитию обезвоживания, и без того имеющего место при высокой температуре.

Совсем исключить потребление сахара не получится. Все-таки он есть во фруктах – фруктоза. А фрукты при ОРВИ даже полезны. Еще существуют аптечные пастилки, по словам специалиста, они и вкусные, и способствуют выздоровлению, их можно давать детям с 6 лет, сообщает Тюменская область сегодня.