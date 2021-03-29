Тюмень за день: 29 марта

За неделю на дорогах Тюменской области произошло 37 ДТП
11 аварий произошло из-за нарушения автомобилистами правил проезда перекрестков.
Около 30 тысяч жителей Тюменской области внесены в лист ожидания вакцины от коронавируса
На сегодня вакцинировано Гам-Ковид-Вак (Спутник V) 54 338 жителей области.
Ущерб от незаконного уничтожения деревьев на улице Дамбовской оценили в 12 млн рублей
Ориентировочная площадь вырубки составила 130 квадратных метров.
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