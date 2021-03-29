Тюмень за день: 29 марта

18:00 29 марта 2021
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За неделю на дорогах Тюменской области произошло 37 ДТП

11 аварий произошло из-за нарушения автомобилистами правил проезда перекрестков.

Около 30 тысяч жителей Тюменской области внесены в лист ожидания вакцины от коронавируса

На сегодня вакцинировано Гам-Ковид-Вак (Спутник V) 54 338 жителей области.

Ущерб от незаконного уничтожения деревьев на улице Дамбовской оценили в 12 млн рублей

Ориентировочная площадь вырубки составила 130 квадратных метров.

Теги: Тюмень за день
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