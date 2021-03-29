Тюменские поисковики завершили акцию "Нам доверена память"

Фото: Областной поисковый центр

С февраля по март 2021 года специалисты и добровольцы Областного поискового центра имени Артура Ольховского проводили комплексные просветительские мероприятия в рамках акции "Нам доверена Память". За два месяца поисковики посетили 8 общеобразовательных учреждений и познакомили свыше 800 школьников и педагогов с деятельностью поискового движения.

Поисковики организовали интерактивный урок "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", викторину "Тюмень —тыловая" об исторических и памятных местах города, презентацию регионального электронного архива фотографий и биографий участников войны и тружеников тыла "Стена Памяти" и мастер-класс по работе с электронными базами данных министерства обороны РФ и другие мероприятия.

Впервые Областной поисковый центр имени Артура Ольховского проводил акцию "Нам доверена Память" в 2020 году для учащихся и воспитанников пришкольных лагерей на базе общеобразовательных учреждений, а также для жителей Тюмени на набережной Туры.

Через две недели, 9 апреля в Тюменской области поисковые отряды откроют "Вахту Памяти-2021", дадут старт патриотическим акциям и полевому поисковому сезону.