Тюменские поисковики завершили акцию "Нам доверена память"

С февраля по март 2021 года специалисты и добровольцы Областного поискового центра имени Артура Ольховского проводили комплексные просветительские мероприятия в рамках акции "Нам доверена Память". За два месяца поисковики посетили 8 общеобразовательных учреждений и познакомили свыше 800 школьников и педагогов с деятельностью поискового движения.
Поисковики организовали интерактивный урок "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", викторину "Тюмень —тыловая" об исторических и памятных местах города, презентацию регионального электронного архива фотографий и биографий участников войны и тружеников тыла "Стена Памяти" и мастер-класс по работе с электронными базами данных министерства обороны РФ и другие мероприятия.
Впервые Областной поисковый центр имени Артура Ольховского проводил акцию "Нам доверена Память" в 2020 году для учащихся и воспитанников пришкольных лагерей на базе общеобразовательных учреждений, а также для жителей Тюмени на набережной Туры.
Через две недели, 9 апреля в Тюменской области поисковые отряды откроют "Вахту Памяти-2021", дадут старт патриотическим акциям и полевому поисковому сезону.
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