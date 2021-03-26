В Тюменской области заканчивается срок подачи на выплату на детей, родившихся после 1 июля 2020 года

Отделение Пенсионного фонда по Тюменской области обращается к родителям, которые имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей, рожденных после 1 июля 2020 года. Срок подачи заявления заканчивается 31 марта 2021 года.

"В настоящее время в Тюменской области выплата уже осуществлена на 180 тысяч детей. Ожидается поступление заявлений на 155 новорожденных детей", — сообщили в отделении Пенсионного фонда по Тюменской области.

Выплату можно оформить на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Для этого необходимо два документа: свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. После подачи заявления деньги поступят на указанный в заявлении счет.