В Тюменской области родилась первая в этом году тройня

В минувшую среду, 24 марта, в Областном перинатальном центре первая в 2021 году тройня. Многодетной мамой стала 24-летняя жительница Голышмановского района. У женщины уже есть 1,5-годовалая дочка.

Девушка регулярно наблюдалась у специалистов перинатального центра, своевременно проходила скрининги и обследования, благодаря чему многоплодная беременность протекала спокойно. В плановом порядке пациентке выполнили кесарево сечение, в результате которого на свет проявились три девочки ростом 45 сантиметров каждая.

Одна малышка родилась с весом немногим более двух килограммов и с первых минут жизни находится вместе с мамой в палате. Две другие — чуть-чуть легче сестры, и из-за малого веса находятся под пристальным вниманием медиков. Все девочки самостоятельно дышат, кушают и потихонечку крепнут. Их мама тоже чувствует себя хорошо.

Всего в роддомах и перинатальных центрах региона с начала 2021 года на свет появились 4 015 детей. Первенцами для своих родителей стали 1281 новорожденный, 1462 младенца — вторым ребенком в семье, и 1272 — стали третьим и более малышом.