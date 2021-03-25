В Тюмени работает горячая линия по вопросам реабилитации инвалидов

При областном центре реабилитации инвалидов продолжает работать горячая линия по вопросам реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации, звонки граждан принимаются по номеру: (3452) 670-770.

Получить консультацию о том, где и как пройти реабилитацию, а также любую информацию о социальном обслуживании инвалидов и детей-инвалидов могут не только жители города Тюмени, но и муниципальных районов Тюменской области. Консультацию также можно получить на сайте в строке "Задать вопрос".

Обращения принимаются в будние дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.