Врачи удалили тюменцу "второй нос"

Фото: пресс-служба ОКБ № 2

В Областную клиническую больницу №2 Тюмени 72-летний мужчина с жалобами на изменение формы носа из-за новообразования диаметром более пяти сантиметров, которое было похоже на еще один орган обоняния.

Врачи диагностировали у мужчины ринофиму — хроническое заболевание кожи носа, которое характеризуется существенным изменением внешности пациента. Как отметили специалисты, такое явление встречается крайне редко.

"Точной причины возникновения такого явления во всем мире до сих пор не установили. По одной из версий это может быть крайней степенью развития заболевания розацеа, по другой — следствием поражения кожи клещом демодексом", — говорит отоларинголог ОКБ №2 Ирина Крылова.

На коже носа у мужчины появились бугристые мягкие образования с большим множеством расширенных сосудов, а также с увеличенными сальными железами. Заболевание не представляет опасности для здоровья, однако в этом случае образование разрослось до такой степени, что практически закрыло нос, тем самым затрудняя процесс дыхания. Кроме того внешний вид пациента был в значительной степени изменен.

Единственный возможный метод лечения ринофимы — хирургический. Отоларинголог Ирина Крылова провела пациенту малоинвазивное хирургическое вмешательство по новейшим методикам. При помощи высокотехнологичного радиоволнового аппарата были успешно удалены измененные ткани носа – обширное вмешательство прошло при минимальной кровопотере.

Операция прошла успешно – мужчине удалили образование и вернули естественную эстетическую форма носа.