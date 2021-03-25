Тюменцев 55+ обучат графическому дизайну

В Тюмени продолжается проект "MediaLab 55+". Его цель — повышения медиаграмотности старшего поколения. В этом сезоне основная тема — изучение сервисов графического дизайна.

Участники проекта уже приступили к знакомству с универсальным онлайн-редактором Canva и начали осваивать его основные инструменты. На практикумах ученики 55+ изучают инструменты платформы, рассматривают ее основные функциональные элементы: шаблоны, шрифты, иллюстрации и другое.

Занятия проходят каждый четверг в 15:30 на платформе ZOOM и продлятся до конца апреля.

По итогу обучения участники научатся быстро и легко создавать интересные посты для социальных сетей, креативные видео, презентации, анимированные картинки, открытки и другие визуальные материалы.

Присоединиться к обучению можно абсолютно бесплатно. Для этого необходимо:

- иметь устройство с выходом в интернет (ПК, планшет, ноутбук, смартфон);

- установить программу ZOOM по инструкции;

- записаться в проект у координаторов по тел. (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию).

Проект "MediaLab 55+" реализуется Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации и направлен на обучение граждан старшего поколения в сфере медиаиндустрии, повышение уровня их знаний и компетенций в области журналистики, а также освоение online-сервисов, особенностей блогинга, правил создания фото- и видеоконтента.