Александр Моор поднялся в медиарейтинге губернаторов России

16:51 07 декабря 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам ноября остается в тройке медиарейтинга глав регионов Уральского федерального округа. В федеральном же рейтинге Моор поднялся на восемь позиций и занял 26 место.

Рейтинг подготовлен "Медиалогией" на основе базы СМИ, которая включает в себя более 80 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Среди факторов роста рейтинга губернатора Тюменской области "Медиалогия" отмечает следующие:

 - выступление с ежегодным посланием перед депутатами Тюменской областной думы

 - сообщение о намерении увеличить субсидию на внутридомовую газификацию для жителей с 90 до 130 тыс. рублей.

 - подписание распоряжения о назначении на пост замгубернатора Алексея Райдера.

 - сообщение о том, что власти региона оборудовали в подшефном Краснодоне пункт технической поддержки, который позволит упростить и ускорить доставку грузов.

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