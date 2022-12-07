Александр Моор поднялся в медиарейтинге губернаторов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам ноября остается в тройке медиарейтинга глав регионов Уральского федерального округа. В федеральном же рейтинге Моор поднялся на восемь позиций и занял 26 место.
Рейтинг подготовлен "Медиалогией" на основе базы СМИ, которая включает в себя более 80 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Среди факторов роста рейтинга губернатора Тюменской области "Медиалогия" отмечает следующие:
- выступление с ежегодным посланием перед депутатами Тюменской областной думы
- сообщение о намерении увеличить субсидию на внутридомовую газификацию для жителей с 90 до 130 тыс. рублей.
- подписание распоряжения о назначении на пост замгубернатора Алексея Райдера.
- сообщение о том, что власти региона оборудовали в подшефном Краснодоне пункт технической поддержки, который позволит упростить и ускорить доставку грузов.
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