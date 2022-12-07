Александр Моор поднялся в медиарейтинге губернаторов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам ноября остается в тройке медиарейтинга глав регионов Уральского федерального округа. В федеральном же рейтинге Моор поднялся на восемь позиций и занял 26 место.

Рейтинг подготовлен "Медиалогией" на основе базы СМИ, которая включает в себя более 80 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Среди факторов роста рейтинга губернатора Тюменской области "Медиалогия" отмечает следующие: