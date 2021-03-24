В Тюмени работает ресурс для родственников тяжелобольных людей

В Тюмени продолжает работу ресурс для родственников тяжелобольных людей "Виртуальная школа ухода & реабилитации".

Сервис пополнился практическими сборниками. Теперь все желающие смогут воспользоваться методическими материалами, найти рекомендации по адаптации жилого помещения, правильному питанию, профилактике пролежней, уходу за стомами и многому другому.

"Родственный уход — это важная составляющая в восстановлении и поддержании здоровья пожилых и маломобильных людей. Мы стараемся наполнять контент портала действительно востребованной, полезной, точечной информацией для качественного домашнего ухода", — объясняют координаторы проекта.

Проект соответствует основным направлениям регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", а также является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем и реабилитации.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону (3452) 51-50-51 или на официальной странице Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации во "ВКонтакте".