Тюменские десантники-пожарные помогают коллегам в Югре тушить лесные пожары

Десантники-пожарные Тюменской области отправились в ХМАО-Югру тушить лесные пожары - 24 сотрудника уватского и тобольского авиаотделений прибыли накануне в Нягань, сообщает деплеса ТО.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", 16 июня на землях лесного фонда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действовало 13 пожаров на площади 511 га. В ближайшие дни в регионе прогнозируется повышение класса пожарной опасности.
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