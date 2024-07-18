Тюменские десантники-пожарные помогают коллегам в Югре тушить лесные пожары

09:00 18 июля 2024
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Десантники-пожарные Тюменской области отправились в ХМАО-Югру тушить лесные пожары - 24 сотрудника уватского и тобольского авиаотделений прибыли накануне в Нягань, сообщает деплеса ТО.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", 16 июня на землях лесного фонда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действовало 13 пожаров на площади 511 га. В ближайшие дни в регионе прогнозируется повышение класса пожарной опасности.

Теги: лесные пожары , помощь , ХМАО-Югра
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