В Тюменской области начинается месячник по борьбе с туберкулезом

Сегодня, 24 марта, в Тюменской области стартует традиционный месячник по борьбе с туберкулезом "Здоровые легкие". Он продлится до 23 апреля. В этот период, как и в течение всего года, жители региона смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование, а также получить информацию о способах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.

В последние годы прослеживается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом среди детей и взрослых в Тюмени и Тюменской области. За 10 лет вдвое снизилось число впервые выявленных больных, как и количество пациентов, состоящих на диспансерном учете. Так в 2020 году доля впервые выявленных случаев туберкулеза составила 41, 4 на 100 тысяч населения, в абсолютных числах это 632 новых случая – почти на 22% меньше, чем в 2019 году (809 случаев). Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 2019 годом также снизилась на 20% - это 24 ребенка в г. Тюмени и юге области, 11 из них - подростки в возрасте 15-17 лет.

Всего на учете по поводу активного туберкулеза в Областном противотуберкулезном диспансере состоит 1501 человек – этот показатель также со знаком минус (97,6 на 100 тысяч населения против 121,3 в 2019 году). Смертность от туберкулеза уменьшилась на 19,5%. Снижение заболеваемости туберкулезом в Тюменской области на протяжении длительного времени нельзя считать случайным, оно обусловлено скоординированной работой противотуберкулезной службы региона и общей лечебной сети.

"Снижение уровня смертности от туберкулеза в регионе – это результат хорошей организации работы фтизиатрической службы по лечению и розыску, оторвавшихся от лечения пациентов, а также применения новых современных методов и технологий для обследования пациентов и назначения им адекватного лечения. Нужно отметить, что снижение социальных контактов из-за пандемии, ношение масок положительно сказалось на нераспространении туберкулёза, который также передаётся воздушно-капельным путем", - говорит Наталья Пирогова, главный врач Областного противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Тюменской области.

На фоне общего снижения заболеваемости туберкулезом отмечается рост числа ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных. Так, в 2020 году количество ВИЧ-инфицированных среди заболевших составило 244 новых случая (всего на учете – 583 человека), тогда как в 2010 году новых случаев зарегистрировано было 190, а на диспансерном учете ВИЧ-инфицированных в сочетании с туберкулезом состояло 473 человека. Таким образом, в настоящее время на заболеваемость туберкулезом большое влияние имеет распространенность ВИЧ-инфекции, так как люди с патологией иммунитета наиболее подвержены риску инфекционных заболеваний, в том числе туберкулезу. Как правило, у таких пациентов туберкулез приобретает распространенные формы, характеризуется тяжелым течением.

В планах на ближайшие два года, как рассказал главный детский фтизиатр региона Николай Козлов, усилить работу по раннему выявлению туберкулеза у детей и подростков. У детей с года до 7 лет иммунодиагностика проводится с применением пробы Манту, с 8 лет – диаскинтестом, у подростков 15-17 лет - флюорографическим осмотром. Это позволит поддерживать положительные тенденции в борьбе с туберкулезом в регионе и в будущем.

У взрослых основным методом диагностики туберкулеза на ранних стадиях остается флюорография. В рамках акции "Белая ромашка 2021", которая проходит под лозунгом "Живи достойно, дыши свободно", пройти бесплатное исследование жители Тюмени и Тюменской области смогут в передвижном флюорографическом кабинете. Он будет работать на площади у ТЦ "Кристалл" (Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д. 1а) 27 марта, а также 3, 10 и 17 апреля с 11 до 16 часов.

Также бесплатно пройти флюорографическое обследование и при необходимости получить консультацию врача-фтизиатра можно будет в Областном противотуберкулёзном диспансере (Тюмень, ул. Республики, 251). Дни открытых дверей состоятся 27 марта, 3, 10 и 17 апреля с 9 утра до 13 часов дня. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

На протяжении всего месячника борьбы с туберкулёзом для населения работает "горячая линия" по номеру телефона 8(3452) 42-24-98. Специалисты консультируют в рабочие дни с 9 утра до 17 часов вечера. Также организована работа виртуального кабинета "врача-фтизиатра" на интернет-портале takzdorovo-to.ru.