"Страна Девелопмент" нашла способ сократить сроки строительства

Строительство – тонкий технологичный процесс, который с каждым годом становится все более трудоемким: растут требования к качеству, появляются все более сложные архитектурные проекты. Поэтому застройщики очень заинтересованы в том, чтобы внедрять в свои проекты новые технологии.

Кто -то вкладывает деньги в новые разработки, а кто-то использует успешный опыт других стран, а кто-то ищет "золотую середину". Такой компанией является "Страна-Девелопмент", которая первой начала использовать в массовом строительстве жилых домов в Тюмени бетонораспределительную стрелу. Это устройство позволяет оптимизировать проведение бетонирования и облегчает задачу по воплощению в жизнь различных архитектурных замыслов.

Представленная конструкция может использоваться для сооружения всех типов объектов, но в основном она применяется в монолитном, высотном, мостовом и специальном строительстве, а также для выполнения монтажных работ внутри помещений, в частности, для заливки полов. Применение ее на стройках девелопера в городах присутствия позволит сократить сроки строительства на 25%. Так дом, который в среднем строили 12 месяцев, теперь строят всего за 9. Также таким высокотехнологичным образом федеральный застройщик решил вопрос нехватки рабочих мигрантов после пандемии – рабочих требуется гораздо меньше. Применять технологию будут на стройках "Страны Девелопмент" не только в Тюмени, но и в других регионах, в том числе - в Москве и Московской области.

"Мы все время стремимся повышать качество строительства наших проектов, поэтому внедряем дорогостоящее оборудование и новые технологии. Это позволяет ускорить процесс строительства, снизить количество рабочих рук на стройке, а также добиваться лучших результатов по экономике проектов - в частности, получить лучшие условия по кредитам. Это особенно важно сегодня, когда рабочих рук на стройке не хватает, а отрасль только оправляется от влияния пандемии" - президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.