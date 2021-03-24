В Тюмени прошел юбилейный концерт Владимира Лавришина

Фото: Дмитрий Сиялов

Концерт Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова состоялся в Тюменской филармонии 22 марта. Концертная программа была посвящена 65-летию Заслуженного деятеля искусств Владимира Лавришина.

Разделить праздник с Владимиром Ивановичем захотели многие тюменцы. Нарядные слушатели приходили с детьми и приносили цветы, казалось, будто даже в воздухе витает праздничная атмосфера.

Творческий вечер вела известная в нашем городе ведущая Ольга Глазунова. На концерте в исполнении оркестра прозвучали популярные инструментальные произведения композиторов из разных краев – Пермь, Брянс, Красноярск, Казахстан, Башкирия и Америка. Музыка завораживала и увлекала слушателей, аплодисменты не смолкали долгое время после каждой композиции.

Не обошелся концерт и без народных и авторских песен в исполнении солистов Центра культуры и творчества "Тюмень" Натальи Малаенко, Михаила Шепеленко и Анастасии Русановой.

Настоящий фурор на слушателей произвели приглашенные участники концерта: ученик МАУ ДО ДШИ "Гармония" Лев Иванов и знаменитый фольклорный ансамбль "Росстань". Артисты совместно исполнили песню "Моя Родина, милая мелодия".

После завершения концерта никто в зале не хотел отпускать оркестр, поэтому музыканты исполнили на бис целых две композиции!

Юбилей Владимира Лавришина удался на славу. Еще до концерта дирижер предвкушал предстоящее выступление и знал, что концертная программа как и всегда найдет отклик в сердцах слушателей. О своем прожитом опыте и грядущих творческих планах, рассказал сам Владимир Иванович.

- Владимир Иванович, поздравляем Вас с юбилеем! За Вашими плечами огромный опыт, колоссальное количество побед на конкурсах и фестивалях, работа со многими коллективами. Можете ли сказать без лишней скромности, что Вы настоящий мастер своего дела?

- Дирижер – это профессия моей второй половины жизни. Знаете, дирижер, как хорошее вино – с годами становится лучше (смеется). Конечно, опыт за плечами большой, но мастер я или нет – определяют и доказывают слушатели.

Вспоминаю, как я выступал на концертах в Челябинске, и работники филармонии постоянно жаловались, что на выступления нашего оркестра всегда приходилось приносить дополнительные 100-150 стульев! По итогу они даже перестали вешать афиши, даже вот такие случаи в моей жизни были. Так что мастерство музыканта всегда определяет слушатель.

- Как Вы оказались в Тюмени?

- Для начала хочу сказать, что Тюмень я знаю очень давно. Меня много раз приглашали сюда работать, но, честно говоря, я всегда отказывался.

Со мной долгое время разговаривал директор Центра культуры и творчества "Тюмень" Сергей Владимирович Трифонов, и я подумал: "А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?". Вот так я оказался в Тюмени.

- Вы руководите Тюменским оркестром русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова с 2018 года. Расскажите, чем в Вашей жизни стал этот коллектив?

- Я ежегодно выступаю со многими оркестрами, в 2018 году меня попросили поработать с Тюменским оркестром русских народных инструментов, решил, что стоит попробовать. Этот коллектив я уже знал, но сложность заключалась в том, что каждый дирижер начинает оркестр устраивать под свое звучание. Когда я ругаюсь на оркестрантов, то всегда говорю им: "У нас с вами два пути: или я веду вас в ЗАГС, или вы меня ведете к прокурору" (смеется). Вообще могу объективно сказать, что сейчас оркестр стал другим. Думаю, что в хорошем смысле.

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова в этом году пригласили на выступление в Москву, а это очень серьезный факт признания. Можно сказать, что наш коллектив вступает в элиту российских оркестров.

Я уже в 2010 году выступал в Москве со своим Молодежным оркестром "Челябинск", тогда меня предупреждали, что если нам хотя бы три раза хлопнут, то это уже хорошо. В итоге мы сыграли нашу программу и еще полчаса играли на бис, чуть не опоздали на поезд! После этого оркестр стал ездить заграницу на выступления, мы победили на фестивале "Тамбурицафест-2013" в Сербии и подписали контракт с одиннадцатью странами Европы.

Я надеюсь, что в этот раз мы на такой же уровень выйдем с Тюменским оркестром. Могу сказать, что в Москве нам дали целых два отделения, мы играем открытие, хотя все остальные играют в четыре раза меньше по времени. Будет точно не хуже, чем в 2010 году!

- А музыку каких композиторов оркестр будет играть в Москве?

- Планируем сыграть уральских композиторов, кстати, на сегодняшнем концерте часть прозвучит часть произведений. Хотелось бы, чтобы кто-то из тюменских композиторов попал в наш список.

- Владимир Иванович, приоткройте завесу тайны, какие еще впереди планы у тюменского оркестра помимо приглашения в Москву?

- Скажу по секрету и даже постучу три раза по дереву, чтобы не сглазить, я уже договорился пригласить сыграть с нашим оркестром знаменитого домриста и композитора Александра Цыганкова.

Как известно, 2022 год – это год народного творчества, у меня есть предложение о проведении в Тюмени Международного конкурса оркестров народных инструментов. Это будет уникальное событие! Также в планах провести Международных конкурс дирижеров оркестров народных инструментов.

Пора уже Тюмень делать центром народно-оркестрового исполнительства! Хочу, чтобы у нас появился хороших детский оркестр, как резерв нашего оркестра. Я за то, чтобы кадры были тюменские, а не приглашенные, готов сам их учить, не зря же перед вами сидит профессор института (улыбается).

Стоит отметить, что в 2021 году Тюменскому оркестру русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова исполнится 62 года. Коллектив ежегодно дает более 40 концертов в год и все больше завоевывает признание слушателей. В нашумевшем проекте "Битва оркестров" коллектив дважды одерживал победу, что еще раз подтверждает профессионализм музыкантов. Насладиться концертами оркестра вы можете на Youtube-канале Центра культуры и творчества "Тюмень".

Актуальную информацию о Тюменском оркестре русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова, афишу выступлений и свежие новости всегда можно найти на сайте ЦКиТ "Тюмень".