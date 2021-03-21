На весенних каникулах тюменских школьников приглашают в музеи и на экскурсии

Каникулы в тюменских школах пройдут с 29 марта по 4 апреля. Детей и подростков приглашают провести время с пользой, например, посетить выставки и исторические достопримечательности.

В Тюмени будут организованы экскурсии для школьников: театрализованные, автобусные, пешеходные и другие. Варианты отдыха внутри региона предлагает школьникам и Тюменский областной союз туриндустрии.

"У нас есть много экскурсионных, профориентационных, оздоровительных направленностей. Поездки на различные предприятия, на фермы. Можно съездить в Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим – эти направления для наших школьников открыты", - рассказала президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

Выездные мероприятия в другие регионы возможны только в смешанных группах: школьники вместе с родителями, пишет "Тюменская область сегодня".