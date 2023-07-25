Менделеевка с начала лета приняла на занятия и экскурсии более 3,6 тыс детей

Каждый год Тюменская областная научная библиотека и филиалы готовят для ребят из летних лагерей при школах и детских центрах программу бесплатных занятий и мастер-классов. За июнь и две декады июля образовательные мероприятия Менделеевки уже посетили более 3600 тюменских детей.

По итогам двух летних месяцев самой популярной активностью стала обзорная экскурсия по Тюменской областной научной библиотеке – на ней побывали 375 человек. В Детской библиотеке имени Лагунова большим спросом пользуются мастер-классы, с которых ребята уходят с изделием, созданным своими руками: "Браслет друзей библиотеки", "Брелок из фетра" и другие.

Ольга Адамович, директор ТОНБ:

С начала лета Менделеевка и филиалы провели более 100 мероприятий для детских отрядов. Их программы разрабатывались так, чтобы и развлечь детей, и в игровой форме увлекать подрастающее поколение историей города и края, прививать ему навыки безопасного поведения на природе и в городе, воспитывать культуру общения.

Мастер-классы, игры, квесты, презентации, интерактивы, лекции, экскурсии – Менделеевка подготовила для ребят разные форматы занятий. Так, на август запланировано 18 мероприятий, среди которых литературный квест "По следам русских сказок", интерактивы "Школа леди и джентльменов", "Безопасность – это важно", познавательная программа "Легенды и тайны Тюмени" и другие. Записываться на них можно по телефонам: 565-300 и 565-053. Кроме того, ежедневно в Детской библиотеке имени Лагунова для каждого посетителя в 12:00 часов проходят мастер-классы, с 13:00 до 15:00 – видеогостиная, свободное рисование и игротека. Вход свободный.