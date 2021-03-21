В Тюмени оперативно устраняют нарушения в благоустройстве

В Тюмени снизилось количество нарушений, связанных с благоустройством. В 2020 году было составлено 3 тыс. 278 протоколов, из 8 млн 890 тыс. рублей наложенных штрафов взыскано 6 млн 152 тыс. рублей. Для сравнения, в 2019 году было почти 4 тыс. протоколов, а сумма наложенных штрафов достигала 18 млн 881 тыс. рублей.

Как сообщил руководитель управы Центрального округа Александр Чистяков, в числе основных – нарушения требований к внешнему виду и установке адресных указателей, парковка на газонах, размещение информационных материалов вне специальных мест, надписи на фасадах, уборка территории, в том числе от снега и наледи.

"В целом за счет проведения мероприятий по содержанию имущественных комплексов повышается уровень комфортной среды, уровень благоустройства и обеспечения надлежавшего состояния территории города, повышение экологической культуры населения", - прокомментировал он.

Тюмень поделена на 44 имущественных комплекса, порядок в которых контролируют 43 квартальных. Работу этой службы проанализируют на совещании в апреле, пишет "Вслух.ру".

Чистяков также отметил активность граждан. На портал "Тюмень – наш дом" поступило 7 тыс. 61 обращение, годом ранее – почти в два раза меньше. В частности, граждане указали на 300 открытых люков, 341 провал. Все нарушения устранены.