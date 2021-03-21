Женщин Тюменской области приглашают пройти обследование на вирус папилломы человека

Программа обследования женского населения на вирус папилломы человека (ВПЧ) организована департаментом здравоохранения Тюменской области. Инициативу по сохранению репродуктивного здоровья женщин и профилактике онкологических заболеванием поддержало правительство региона.

В рамках данной программы женщин в возрасте 30-39 лет обследуют по полису ОМС бесплатно методом полимеразной цепной реакции. Для этого врачи акушеры-гинекологи из медорганизаций направляют пациенток в тюменский "Перинатальный центр". При выявлении патологий женщин приглашают для дальнейшего обследования и наблюдения в отделении планирования семьи и репродукции этого центра.

Специалисты отмечают, что самый надежный вид профилактики ВПЧ — своевременная прививка. В России зарегистрированы вакцины "Гардасил" и "Церварикс", защищающие женский организм от возможных осложнений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать первичные прививки детям 9-13 лет. В Тюменской области проведение вакцинации началось в 2019 году на базе "Перинатального центра". На сегодняшний день провакцинировано 10 детей.

В Тюменской области проведение вакцинации началось в 2019 году на базе "Перинатального центра". На сегодняшний день провакцинировано 10 детей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.