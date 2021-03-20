Защищать собак от клещей тюменцам следует уже с марта

Первые клещи могут появиться в Тюмени уже в ближайшее время, поэтому владельцам собак рекомендуют уже сейчас позаботиться о защите своих питомцев от присасывания насекомых и болезней, которые они переносят. Вариантов достаточно много – капли, таблетки, специальные ошейники.

Как рассказала тюменский ветеринар Ольга Алентьева, лучшее средство от кровососущих паразитов – это таблетки. Они защищают животное от болезней, переносимых клещами, даже если собака часто купается в водоемах, лужах или ванной. Есть препараты, которые можно применять даже для беременных собак, а значит, они максимально безопасны. Некоторые имеют длительность действия до трех месяцев.

"К сожалению, многие владельцы и врачи сочиняют небылицы что таблетки негативно влияют на печень. На своем опыте хочу сказать, что давала препарат беременной и кормящей, ослабленной собаке с пневмонией, и никаких побочных явлений не было", - заявляет специалист.

Еще один вид защиты – это капли. Они защищают от клещей, блох и других наружных паразитов в среднем на четыре недели. Некоторые препараты имеют дополнительный эффект от комаров и мошек. Но обязательным условием использования некоторых капель является требование не мочить собаку три дня до и столько же после обработки. Обрабатывать животное нужно по весу.

Ошейники от клещей бывают разные по длительности действия, однако этот вид защиты можно назвать самым небезопасным: животные их теряют или владельцы их неправильно надевают. В результате животное все равно цепляет и блох, и клещей, пишет "Тюменская область сегодня".