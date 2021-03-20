В Ялуторовской больнице увеличат объем урологической помощи пациентам

Хирург Областной больницы №23 впервые провел ялуторовской пенсионерке катетеризацию мочеточника. Ранее эта манипуляция в региональной больнице не проводилась.

63-летняя пациентка поступила с острым окклюзионным пиелонефритом. Это наиболее распространенное заболевание почек среди людей всех возрастов. В данном случае был виновен камень — он мешал оттоку мочи из почки, началось воспаление. "Пиелонефрит характерен болями в области поясницы, тошнотой, слабостью, высокой температурой. Но основная опасность заключается в возможности бактериотоксического шока. Поэтому таких пациентов сразу госпитализируют в стационар", – объясняет врач-уролог Областной больницы №23 Джасур Содиров.

После операции пациентка несколько дней провела в больнице, получая консервативную лекарственную терапию, и была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

По словам Джасура Мансуржоновича, он переехал из Екатеринбургской области. В Ялуторовске ему предложили более привлекательные для него условия. Здесь Джасур Мансуржонович принимает порядка двадцати пациентов в день. В основном, это люди с хроническими заболеваниями, записавшиеся на плановый осмотр и консультацию. До конца лета больница закупит новую медицинскую технику, и объем урологической помощи пациентам еще увеличится, сообщает АиФ- Западная Сибирь.