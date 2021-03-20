Тюменцев и жителей области приглашают пройти обследование ЖКТ

В целях предупреждения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта специалисты "Многопрофильного консультативно-диагностического центра" Тюмени предлагают гражданам пройти эндоскопическое обследование. Эту работу не останавливали даже во время режима повышенной готовности.

В рамках обследования обследуют все отделы ЖКТ, если нужно, проведут исследование пациента комплексным методом фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и колоноскопиим. При подозрении на злокачественное новообразование возможна и щипцовая биопсия с отправкой биоматериала на гистологический анализ.

"Любой житель Тюмени и Тюменской области, имеющий полис ОМС, может пройти эндоскопическое обследование по направлению терапевта, гастроэнтеролога или хирурга", — рассказывает заведующий эндоскопическим отделением центра Эдуард Одегов.

В прошлом году специалисты отделения провели около 15 500 видеоэндоскопических исследований. Биопсия потребовалась почти в 10% случаев. Кроме того, было выполнено около 500 исследований на наличие бактерии Helicobacter pylori, которая является частой причиной гастрита. Среди выявленных при осмотре верхних отделов ЖКТ заболеваний в 60% случаев был установлен хронический гастродуоденит — воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, сообщили в пресс-службе МКДЦ.