Тюмень за день: 19 марта

18:10 19 марта 2021
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В тюменской гордуме обсудили распределение остатков средств бюджета

860 млн рублей составили остатки средств бюджета Тюмени на 1 января 2020 года.

Гилёвскую рощу открывают для посещения

На территории разлива, со стороны собачьей площадки, установлены ограждающие конструкции, там продолжатся восстановительные работы.

Кредитный портфель МСП Тюменской области и округов вырос почти вдвое

Всего за прошедший год представители малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и ЯНАО получили кредиты на 160 млрд рублей.

Теги: Тюмень за день
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