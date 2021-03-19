Тюмень за день: 19 марта

В тюменской гордуме обсудили распределение остатков средств бюджета
860 млн рублей составили остатки средств бюджета Тюмени на 1 января 2020 года.
Гилёвскую рощу открывают для посещения
На территории разлива, со стороны собачьей площадки, установлены ограждающие конструкции, там продолжатся восстановительные работы.
Кредитный портфель МСП Тюменской области и округов вырос почти вдвое
Всего за прошедший год представители малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и ЯНАО получили кредиты на 160 млрд рублей.
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