В выходные в Тюменской области будут искать пьяных водителей

Автоинспекторы проведут рейды по выявлению пьяных автомобилистов во всех городах и районах области. В Тюмени будут нести службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.
как сообщили в областной Госавтоинспекции, за последние семь дней в регионе произошло три ДТП с участием пьяных водителей, в них ранены пять человек. При этом задержан 61 пьяный водитель, 13 из них сели пьяными за руль повторно, за что будут привлечены к уголовной ответственности.
С начала 2021 года сотрудники ГИБДД в Тюменской области выявили и отстранили от управления транспортом почти полторы тысячи таких водителей, в каждом девятом случае - повторно.
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