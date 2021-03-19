В выходные в Тюменской области будут искать пьяных водителей

Автоинспекторы проведут рейды по выявлению пьяных автомобилистов во всех городах и районах области. В Тюмени будут нести службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.

как сообщили в областной Госавтоинспекции, за последние семь дней в регионе произошло три ДТП с участием пьяных водителей, в них ранены пять человек. При этом задержан 61 пьяный водитель, 13 из них сели пьяными за руль повторно, за что будут привлечены к уголовной ответственности.

С начала 2021 года сотрудники ГИБДД в Тюменской области выявили и отстранили от управления транспортом почти полторы тысячи таких водителей, в каждом девятом случае - повторно.