Юные ишимцы узнали, как готовится крымский чак-чак

Готовить национальное блюдо крымских татар – чак-чак – научились воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Согласие" в Ишиме. Рецептом с детьми поделилась Вера Оленина.
"Я 19 лет прожила в Узбекистане, в городе Намангане. Тогда в одном доме жили крымские, казанские, уфимские татары, русские, евреи, узбеки. Мы делились друг с другом рецептами национальных блюд, делали и плов, и лагман, и чак-чак", - рассказала Оленина.
Вера Оленина с удовольствием побеседовала с ребятами, рассказала о секретах приготовления десерта. Они вместе заводили, раскатывали, жарили тесто, варили медовый сироп. Завершился мастер-класс праздничным чаепитием.
Подобные мероприятия проходят и в других учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних Тюменской области. Своим опытом онлайн и оффлайн делятся педагоги, кондитеры и повара, пишет ИА "Тюменская линия".
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