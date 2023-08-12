Тюменцы отправятся на фестиваль в Крым

Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" состоится с 17 по 21 августа в бухте Кпсель в городе судак. В этом году регион представят 23 жителя.

Участники приедут из Тюмени, Заводоуковска, Исетского, Уватского и Заводоуковского районов, из деревни Ушакова и села Онохино.

Их ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт-молодость", фестиваль "Наука как искусство" и традиционное арт-шествие (площадка для самовыражения молодых творцов).

Для 3,5 тысяч художников, дизайнеров, музыкантов, актеров, хореографов со всей России выступят резиденты "Таврида. АРТ" и звезды российской сцены. Будут и специальные гости: среди них Николай Расторгуев и группа "Любэ", Григорий Лепс и Олег Газманов. Главным событием фестиваля станет открытие выставочного пространства "АРТ-ЭКСПО".

На фестиваль молодого искусства поедет заместитель директора "Конторы пароходства" Марина Малюгина.

"На фестиваль поеду с командой, будем презентовать "Акселератор творческих проектов", надеемся получить 1,5 миллиона на его реализацию. Встречи с "Тавридой" очень ждем — хотим немного продлить свое лето: увидеть крымское море, солнце и творческих ребят. Будет здорово и полезно увидеть, какого уровня фестиваль проходит в Крыму, как сейчас проходят современные события для молодежи, а потом привезти эти знания в регион, еще не забыть приобрести полезные контакты", — рассказала Марина Малюгина редакции Мой-портал.ру.