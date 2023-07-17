Новый культурный код России создадут на "Тавриде". Тюменцы примут участие

С июня по сентябрь в Крыму проходят образовательные заезды "Тавриды". Присоединиться могут тюменские деятели искусства от 18 до 35 лет.

Регистрация открыта на две сентябрьские смены, где тюменцы в течение семи дней будут создавать новый культурный код России через прикладное искусство, современные образовательные формы, нетворкинг и работу в арт-школах.

С 5 по 11 сентября состоится заезд "Таланты юга России", посвященный Южному округу. В течение недели будут работать арт-школы культурного менеджмента, архитектуры и дизайна, локальных брендов, эстетического воспитания, социальных и предпринимательских проектов, современной живописи и исследовательской деятельности в сфере искусства. Регистрация до 24 июля.

С 17 по 23 сентября пройдет смена "Нас не отменишь". Тюменцы могут подать заявку до 7 августа на одну из арт-школ заезда: дизайн российских кроссовок, ювелирное и часовое искусство, хореография, космецевтика, "Создавай. Таврида" по упаковке и презентации идеи.

С 17 по 21 августа состоится юбилейный фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Зрителей ждут демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок.

Также на заездах пройдут грантовые конкурсы, возможность получить денежную поддержку инициативы может любой участник "Тавриды". Посещение лекций, трансфер, проживание и питание для участников бесплатные.