На Цветном бульваре в Тюмени отпразднуют 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В Тюмени на Цветном бульваре в понедельник, 18 марта, в 16:00 начнется праздничный форум-концерт, посвященный 10-летию присоединения Крыма и города Севастополя к Российской Федерации. Проводит мероприятие Общественная палата Тюменской области.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в состав России Крыма и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Подписание состоялось сразу по завершении выступления Владимира Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму. В Тюмени тысячи горожан приняли участие в митинге в поддержку Крыма. Люди скандировали "Крым! Тюмень! Россия!". На сцене выступили известные деятели культуры, лидеры общественных объединений, офицеры, руководители предприятий. Все они выразили поддержку братскому народу.