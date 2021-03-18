Тюменцам предлагают пройти интерактивный тест о Крыме

13:30 18 марта 2021
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Жителям Тюменской области предлагают ответить на вопросы о Крымском полуострове, тест подготовило Тюменское региональное отделение Российского движения школьников.

Всего в тесте 15 заданий. Вопросы касаются даты официального вхождения Крымской Республики в состав РФ, талисмана Крымского моста и других тем. 

Пройти интерактивный тест могут все желающие, десять самых быстрых участников получат сувениры от Тюменского регионального отделения Российского движения школьников.

Теги: Крым , тест
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