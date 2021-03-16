Тюменские врачи спасли двухмесячного малыша со сложным пороком сердца

Фото: Галина Кирсанова

Кардиохирурги Областной клинической больницы №1 Тюмени спасли новорожденного из Нового Уренгоя.

Двухмесячный Саид поступил в ОКБ № 1 со сложнейшим пороком сердца — тетрадой Фалло. Этот порок сердца сочетает в себе сразу четыре аномалии и вызывает у ребенка кислородное голодание из-за неправильно сформированных сердечных структур.

Первым этапом врачи провели стентирование легочной артерии — без разрезов, через прокол бедренной вены. Тем самым они обеспечили адекватное поступление крови в легкие, предотвратили развитие осложнений из-за гипоксии и создали условия для подготовки ко второму этапу хирургического лечения — радикальной коррекции порока.

"Ранее оперировали на открытом сердце, вставляли шунты, в результате такого лечения могли быть спайки, длительный реабилитационный период. Стентирование не несет таких осложнений. У младенцев в нашей больнице проведено уже более 20 операций по стентированию, когда делается один единственный прокол бедренной вены и все необходимые манипуляции выполняются внутрисосудисто", — рассказывает Кирилл Горбатиков, заведующий отделением кардиохирургии №2.

После стентирования ребенка перевели в областной перинатальный центр, где ему помогли окрепнуть и набрать вес. При рождении малыш весил 2,2 кг и ему нужно было немного подрасти, чтобы врачи смогли провести радикальную операцию и навсегда устранить порок сердца.

Всё шло хорошо, уже была назначена дата плановой операции. Однако за несколько дней до намеченной даты некоторые показатели жизнедеятельности стали проявлять нестабильность. Медики не стали рисковать и оперативно, за 40 минут, утром минувшего воскресенья перевели пациента снова в ОКБ №1, развернули операционную и созвали "сердечную команду". В нее вошли: заведующий детской реанимацией Егор Карпов, анестезиолог-реаниматолог Иван Ячмень, кардиохирурги: Кирилл Горбатиков, Илья Тотолин, Екатерина Зыкова; медицинская сестры: Алена Снегирева (операционная сестра), Анастасия Тулякова (анестезист), Шорена Сайратян – (перфузионист).

Сначала специалисты извлекли стент – он выполнил свою функцию и больше был не нужен. Затем исправили анатомические особенности порока с сохранением собственного клапана легочной артерии. С момента радикальной операции прошла неделя. Ребёнок из реанимации переведён в общую палату и чувствует себя хорошо.

"У него нет температуры, по данным контрольного ультразвукового исследования – операция прошла успешно, кровообращение и газообмен в норме. На днях выпишем ребёнка домой, под наблюдение специалистов Нового Уренгоя. Со временем мальчик сможет играть в футбол, бегать, прыгать, в общем, вести активный образ жизни", - рассказывает Кирилл Горбатиков.