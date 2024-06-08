О чем говорит повышение лейкоцитов в крови

Любое изменение концентрации лейкоцитов в крови связывают с присутствием инфекций в организме, поясняет врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.

– Обычно при вирусных инфекциях общее количество лейкоцитов понижается, но могут быть изменения в лейкоцитарной формуле. При бактериальных инфекциях лейкоциты напротив, часто повышаются, – подчеркнула эксперт.

При повышенных лейкоцитах нутрициолог Елена Борисовская рекомендует обратить внимание на внешние признаки инфекции. Если они присутствуют, то необходимо лечение под контролем врача. Если внешних признаков заболевания нет, а повышенные лейкоциты при пересдаче крови сохраняются на протяжении двух недель – необходимо сдать иммунограмму.

– Без анализов повышение лейкоцитов проявляется чаще симптомами острого воспаления – температурой, кашлем при поражении дыхательной системы, болью в горле при поражении миндалин, нарушением мочеиспускания при поражении почек и мочевого пузыря, нарушением стула при воспалении кишечника, – рассказала Елена Борисовская.

Снижение количества лейкоцитов встречается гораздо реже. Иногда этот показатель свидетельствует о заболеваниях иммунной системы или костного мозга. Это также может быть доказано только при сдаче соответствующих анализов, сообщает Тюменская онласть сегодня.